Tratament modern pentru persoanele care suferă de hepatită: Ce trebuie să știe pacienții

În perioada 2016-2019, mii de persoane au fost tratate definitiv de hepatita B, C și D. Rezultatele se datorează unei noi scheme de tratament, lansată în 2016. Despre schimbările implementate în acest an am aflat de la medicul gastroenterolog, Angela Peltec.