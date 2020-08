În pragul disperării: Cum se descurcă o grădiniță privată din Capitală pe timp de pandemie

Podcasturi În pragul disperării: Cum se descurcă o grădiniță privată din Capitală pe timp de pandemie

Sergiu Afanasiu, directorul unei grădinițe private din Capitală spune că deja de câteva luni instituția pe care o reprezintă este pregătită să-și deschidă ușile pentru copii, asigurând toate condițiile necesare pentru sănătatea micuților, dar și personalului lucrător.

"Nu ne dorim o redeschidere cu orice preț. Suntem conștienți de responsabilitățile pe care le avem față de copii și părinți. Am amenajat zone speciale în aer liber, am făcut toate schimbările necesare în interior, nemaivorbind de asigurarea cu măști, mănuși și dezinfectanți, covorașe ș.a.", a spus Sergiu Afanasiu.

În această perioadă cât grădinițele sunt închise, statul nu a oferit nici o alternativă părinților, unii fiind nevoiți să abandoneze locul de muncă pentru a sta acasă cu cei mici.

Unii au scris cereri de demisie pentru că nu puteau să-și onoreze obligațiile sau își lăsau copiii în grija bunicilor sau a altor persoane, mai spune directorul grădiniței.

"Nu este o problemă că moare o grădiniță și apare alta. Problema este că statul nu le-a oferit o alternative părinților. Părinții au fost nevoiți să caute unde să-și ducă copiii, au apărut servicii ilegale prin case, apartamente unde se adunau zeci de copii. Realitatea este una foarte tristă", a subliniat el.

Sergiu Afanasiu susține că din 11 martie, deși au prestat servicii de educaționale online, instituția pe care o reprezintă nu a pretins de la părinți nici un leu, conștientizând faptul că cu toții se află într-o situație dificilă. Acum grădinița se află într-o situație financiară precară, iar moralul personalului este la pământ.

"În acest timp a trebuit să păstrăm echipa și să identificăm surse financiare pentru a ne întreține. Cu regret, nu-i mai putem ajuta financiar, nu avem în cont nici un leu. Mai mult, am mizat pe programul Guvernului, care a promis că în cazul în care păstrăm locurile de muncă, achităm impozite, atunci ne vor restitui taxele și impozitele sub formă de subvenții. În luna martie, am achitat impozite de 70 mii de lei, dar ni s-au întors 13 mii, argumentul fiind - că educatorii au prestat servicii educaționale, nu au avut calitatea de suspendare a contractului sau nu au fost în șomaj tehnic. Aceeași situație a fost în luna aprilie și mai – până când s-au epuizat toate rezervele", a conchis Afanasiu.

Amintim că administratorii instituțiilor private de educație timpurie, dar și părinții ai căror copii frecventează aceste grădinițe au organizat săptămâna trecută un protest în fața Guvernului, în care le cereau autorităților să permită reluarea activității instituțiilor de învățământ din data de 10 august. Autoritățile însă intenționează să permită reluarea activității instituțiilor de educație timpurie de la 1 septembrie, asta în cazul în care numărul de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus va scădea.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova