Avocat: Cu cine dintre părinți rămân copiii minori după procesul de divorț

Podcasturi Avocat: Cu cine dintre părinți rămân copiii minori după procesul de divorț

Mulți dintre părinți nici nu-și imaginează cât de afectați psihologic sunt copiii în timp ce părinții se ceartă și încep să împartă fiecare lingură și furculiță din casă. Cel mai grav este când aceștia încep să se amenințe unul pe celălalt că cineva nu va mai putea vedea copilul, astfel dorind să-și facă rău reciproc.

"Marea majoritate a părinților nici nu doresc să stea de vorbă unul cu altul. Foștii soți se ceartă de la fiecare furculiță din casă, dar cel mai rău este că încep să întindă copilul dintr-o parte în alta, iar pentru cel mic conflictul dintre părinți rămâne o traumă pe viață", a declarat avocatul.

Iurie Mărgineanu susține că în Republica Moldova instanțele, în virtutea unei inerții mentale și culturale, decid în majoritatea covârșitoare de cazuri ca, în caz de divorț, copiii să rămână cu mama. Excepție sunt situațiile în care femeia manifestă un comportament imoral, atunci instanța decide că minorul trebuie să rămână în grija tatălui.

"Faptul că mama nu lucrează sau nu are un salariu stabil nu înseamnă că copilul va rămâne cu tata. Doar dacă vor fi prezentate dovezi concrete că minorul nu este în siguranță cu mama lui, atunci copilul rămâne cu tata. Acest lucru însă este greu de demonstrat. Totodată, copiii minori care au atins vârsta de 14 ani decid de sine stătător cu care din părinți vor locui după divorț", a spus el.

În același timp, dacă mama copilului minor după divorț nu are o locuință, întrucât aceasta a fost procurată de către soț înaintea căsătoriei lor, copilul are dreptul să trăiască în acea casă până la majorat și dacă instanța decide că minorul rămâne cu mama la întreținere, atunci și ea are dreptul să locuiască acolo până când copilul va atinge vârsta de 18 ani.

Avocatul spune că pentru a evita certurile și stresul copilului, în cadrul procesului de divorț, soții pot prezenta instanței judecătorești un acord privind împărțirea bunurilor proprietate comună, plata pensiei de întreținere a copiilor, precum și determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.

O altă soluție ar fi practica medierii litigiilor - o alternativă a procesului de judecată. Aceasta oferă posibilitatea de a soluționa conflictul, într-un mod avantajos și într-o perioadă mai scurtă de timp. Medierea însă nu funcționează în cazul persoanelor care nu sunt dispuse să coopereze și își subestimează reciproc interesele. Respectiv, cei care aleg această metodă de soluționare a litigiilor trebuie să manifeste deschidere și sinceritate.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova