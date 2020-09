Ce spune Pavel Filip despre colectarea semnăturilor pentru candidații la prezidențiale

Pavel Filip spune că Parlamentul ar putea modifica legislația electorală pentru a simplifica procedurile privind acumularea semnăturilor necesare în listele de subscripţie pentru susţinerea unui candidat la prezidențiale. Potrivit Codului Electoral, un partid sau un candidat independent va trebui să acumuleze cel puţin 15 000 și nu mai mult de 25 000 de semnături ale alegătorilor din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale Republicii Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături la alegerea președintelui Republicii Moldova. Fostul premier consideră că această prevedere ar putea fi anulată în condițiile în care partidele politice sunt impuse să umble prin țară să adune semnăturile necesare.

„Va fi problematic de acumulat acele semnături, chiar dacă nu am fi avut această pandemie - nu văd logica acestei acțiuni. Un candidat independent va trebui să demonstreze că el are o bază de susținători în țară și merge să acumuleze aceste semnături, iar când vorbim de exponenții unui partid politic, eu nu văd de ce ei ar trebui să umble prin țară să acumuleze semnăturile necesare în această perioadă de pandemie. Noi nu cunoaștem câți candidați vom avea, iar fiecare din ei va trebui să acumuleze între 15 și 25 de mii de semnături. Consider că ar trebui de anulat această prevedere prin modificarea Codului Electoral. Noi vom insista, însă nu cred că Parlamentul va reuși să modifice legea electorală”, a precizat Pavel Filip.

Recepționarea documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova va avea loc în perioada 2 septembrie-1 octombrie 2020. Începând cu data de 1 septembrie, pot fi depuse actele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă. Acestea vor colecta semnături în susținerea candidatului la alegerile prezidențiale.

