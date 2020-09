Cum a influențat coronavirusul prețul locuințelor și cât de solicitate sunt de moldoveni

După ce au fost anulate restricțiile impuse în perioada stării de urgență, mai multă lume a revenit la ideea de a-și procura o locuință, mijloacele financiare în acest scop fiind adunate de-a lungul mai multor ani.

Cert este că cele mai puține tranzacții de vânzare-cumpărare a locuințelor au fost făcute în lunile martie-mai, acum însă situația a revenit la normal, susțin experții imobiliari. Aceștia spun că nu au rămas fără clienți.

"Eu aș împărți această jumătate de an în trei perioade: în luna ianuarie-martie am avut un ritm stabil de tranzacții, sfârșitul lunii martie și începutul lunii mai nu au fost tranzacții deloc, iar din luna iunie am început să revenim la normalitate. Deci, după pandemie situația nu s-a schimbat simțitor", a declarat pentru Sputnik agentul imobiliar Alexandru Izbaș.

Și expertul imobiliar Dumitru Mordvin a menționat că în perioada restricțiilor de carantină, mulți dintre cetățenii țării au decis să mai aștepte și să nu-și expună riscurilor propria sănătate, nu au mers să vadă imobilele propuse pentru vânzare, alegând să facă acest lucru mai târziu. Deja la începutul lunii iulie moldovenii au început să se intereseze de procurarea locuințelor.

"Cele mai solicitate sunt apartamentele cu terase, loturile de pământ și casele la sol. Anterior, moldovenii preferau să cumpere apartamente în blocurile noi", a menționat Dumitru Mordvin.

Cât privește prețurile imobiliarelor, experții susțin că acestea nu au crescut simțitor, dimpotrivă, mulți proprietari sunt dispuși să cedeze din preț doar pentru a vinde cât mai curând imobilul.

