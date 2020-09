Sondaj: Ce-și doresc tinerii din Moldova și de ce aleg calea străinătății

În fiecare an, Consiliile de Tineret din țara noastră realizează un sondaj național în care identifică necesitățile și doleanțele tinerilor din diferite localități.

Potrivit rezultatelor, tinerii din Moldova își doresc mai multe activități interactive, proiecte în domeniul dezvoltării personale, schimburi de experiență sau diverse cursuri și instruiri. Totuși, principala provocare este incapacitatea de a-și asigura o situație financiară decentă și a se angaja în câmpul muncii.

"De la an la an, necesitățile tinerilor se schimbă. De exemplu, acum tinerii sunt interesați de dezvoltarea în domeniul IT, având în vedere că acesta este un domeniu cu perspectivă. Totuși, mulți rămân dezamăgiți de faptul că, după absolvirea facultății, au puține șanse de angajare conform specialității în câmpul muncii", a declarat pentru Sputnik coordonatoarea de proiecte Irina Tizu.

Ea s-a referit și la exodul tinerilor peste hotare. Irina Tizu consideră că aceștia pleacă din cauza salariilor mici și planului educațional în domeniul non-formal, care este unul slab dezvoltat în Republica Moldova. Mulți aleg calea străinătății în speranța că vor obține salarii mai mari și condiții de trai mai bune.

Și demografii din țara noastră afirmă că vom avea o emigrație excesivă din Republica Moldova atâta timp cât nivelul de trai va fi unul scăzut, iar faptul că acest fenomen continuă deja de aproape trei decenii sugerează că schimbările în țară decurg lent sau practic nu sunt deloc.

