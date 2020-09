Energia electrică din surse regenerabile: Situația în Moldova

Doar 2% din energia electrică consumată în Republica Moldova este obținută din surse regenerabile. Asta în condițiile în care țara noastră are un potențial uriaș în ceea ce privește sursele de obținere a energiei verzi.

"Republica Moldova are anumite angajamente față de comunitatea europeană de a atinge un nivel de 10 procente energie regenerabilă pe partea de producere a energiei electrice. Fie produsă de instalațiile de soare, fie prin intermediul panourilor fotovoltaice. Acum energia electrică este sub 2 procente din consumul total, ceea ce constituie de 5 ori mai puțin decât ne-am planificat. În linii generale, 20 la sută trebuie să constituie energia consumată pe țară și per total am atins acest indicator. Aceste procente însă se separă în alte componente – motorina (5-10 procente biocombustibil), energia termică ș.a.", a declarat pentru Sputnik Mihai Târșu.

Expertul spune că asemenea rezultate modeste au fost obținute din cauza mai multor impedimente, în mare parte referindu-se la legislația din domeniu. Potrivit lui, legile de bază au fost adoptate, dar nu au fost implementate așa-numitele regulamente care stipulează modul de implementare a întregului proces.

Amintim că autoritățile și-au propus anterior ca până în anul 2020 aproximativ 20 la sută din energia electrică consumată în Republica Moldova să fie produsă din surse regenerabile.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

