Exclusiv: Svetlana Bivol, despre incendiul de la Filarmonică

În anul în care Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" trebuia să sărbătorească cea de-a 80-a aniversare, clădirea instituției a fost înghițită de flăcări.

Au trecut câteva zile de la acest incendiu care a avut o mare rezonanță în societate. Multe mesaje de încurajare au venit în adresa celor pentru care Filarmonica a fost cea de-a doua casă.

"Tragedia este una foarte mare. Totul s-a întâmplat ca într-un film de groază. Trebuie să recunoaștem că clădirea a fost una foarte veche și chiar un scurt circuit a putut să provoace un incendiu și să cuprindă întreaga instituție în flăcări. Instituția datează din 1912. Este o clădire veche, cu bârne de lemn uscate, dar oricum era o clădire puternică. S-au făcut câteva lucrări de reparație, însă una serioasă nu a fost din 1962", a declarat pentru Sputnik directoarea Filarmonicii, Svetlana Bivol.

Ea afirmă că în momentul în care s-a produs incendiul în incinta Filarmonicii se aflau aproximativ 50 de persoane. Angajații instituției culturale nu și-au dat seama de pericol până când s-au pomenit cu echipa de pompieri în incinta clădirii.

"A fost surprinzător când am văzut pompierii. Noi nu am simțit nimic, nici nu realizam ce se întâmplă. Am fost rugați să ne luăm lucrurile și să ieșim foarte repede afară. Pompierii înțelegeau cât de mare este pericolul de răspândire a flăcărilor într-o asemenea clădire veche", a mărturisit directoarea Filarmonicii.

Svetlana Bivol spune că odată cu filarmonica a fost mistuită o întreagă istorie, un patrimoniu cultural al națiunii.

"Am stat până la ora zece seara – plângeam și ne uitam că nu putem face nimic. Pereții clădirii se pot reconstrui, dar este tragic că a ars acel parfum al istoriei, energia pe care o emana instituția. Au ars patru piane vechi, dar totuși au putut fi salvate multe instrumente muzicale, iar pentru noi acest lucru deja a fost o victorie", a relatat ea.

Directoarea Filarmonicii le este recunoscătoare autorităților pentru că au întreprins măsuri astfel încât colectivul artistic să continue să activeze și să bucure publicul prin creația sa, chiar dacă va face asta provizoriu de pe alte scene artistice.

"Autoritățile ne asigură că vom avea un sediu nou. Tare vreau să se întâmple acest lucru. O perioadă de timp angajații Filarmonicii își vor continua activitatea în alte instituții. Suntem recunoscători, dar la moment moralul tuturor angajaților este la pământ", a punctat Svetlana Bivol.

Amintim că pe 24 septembrie un incendiu devastator a mistuit sediul Filarmonicii Naționale. A ars o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați, iar tavanul din sala principală s-a prăbușit. După lichidarea totală a incendiului, pompierii au efectuat lucrări de demontare și de spălare a construcției, iar laboratorul experimental anti-incendiar va merge la fața locului pentru a stabili cauzele izbucnirii flăcărilor.

De menționat este că și directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a făcut o expertiză prealabilă a clădirii Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici", distrusă de incendiul puternic. Ștefăniță a declarat pentru Sputnik Moldova că 80 la sută din clădire a fost distrusă de flăcări și trebuie construit alt sediu.

