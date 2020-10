Așa cum nu l-ai mai văzut: Chișinăul de toamnă în pictură

Astăzi la Chișinău va fi organizată o expoziţie de pictură intitulată "Simfonia culorii". Detalii am aflat de la organizatoarea evenimentului, pictoriţa Inga Edu.

Podcasturi Așa cum nu l-ai mai văzut: Chișinăul de toamnă în pictură

Expozitia "Simfonia culorii" este unul dintre cele mai reușite proiecte artistice ale toamnei. Evenimentul este găzduit de Sala cu Orgă din Capitală. La vernisaj sunt asteptați iubitori de artă, muzeografi, artiști plastici, critici și istorici de artă, precum și reprezentanți ai societății civile.

"Este o expoziție personală în care mi-am propus să prezint frumusețea toamnei în Moldova. Am așternut picturile pe pânză – peisaje tomnatice, natura statică. Totodată, am pictat străzile și clădirile istorice din Chișinău. Uneori nu realizăm cât de frumoasă este Capitala, în special când este cuprinsă de culorile toamnei", a declarat în cadrul emisiunii Sputnik Matinal pictorița Inga Edu.

Potrivit ei, vernisajul expoziției va avea loc la ora 16:00. Picturile vor putea fi admirate până pe 17 octombrie curent. Intrarea este gratuită pentru toți doritorii.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova