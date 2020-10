Comerțul cu haine și tehnică va fi interzis în Piața Centrală

În cadrul emisiunii "Contrapunct", viceprimarul Capitalei Victor Chironda a remarcat faptul că Piața Centrală, situată în inima Capitalei, va deveni după renovare un loc de comercializare strict de produse agricole, în mare parte ale producătorilor moldoveni.

"De acolo trebuie să dispară gheretele unde se comercializează tehnică, haine. Acest lucru va duce la îmbunătățirea aspectului Pieței Centrale. Acum se lucrează la un proiect de execuție de reamenajare a Pieței – pavilioane moderne, disign ș.a. – așa cum trebuie să arate ca o piață modernă și curată", a subliniat viceprimarul.

Potrivit lui, modernizarea Pieței implică mai multe etape, începând cu zona externă, inclusiv scoaterea gheretelor, mutarea Autogării Centrale ș.a.

"Autogara și alte pieți micuțe care s-au format în jur generează un "cancer urban". Acea zonă are un potențial de dezvoltare enorm. Agenții economici propuneau construcția unui Mall, centru comercial sau complex social locativ – orice s-ar potrivi numai nu o autogară care nu-ți mai are locul în inima urbei. Ea trebuie mutată la periferie. Este păcat să irosești asmenea teren pentru o parcare. Plus trebuie de eliminat acel comerț stradal, rândurile de gherete, construcțiile provizorii ș.a. O altă problemă sunt terenurile private," a subliniat invitatul.

Victor Chironda spune că procesul de modernizare a Pieței Centrale și zonei adiacente acesteia ar putea începe în următorii câțiva ani. Pentru aceasta este nevoie de implicarea Guvenrului, Ministerului Economiei și agenților economici.

