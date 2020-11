Mărturii din diasporă: Am izbucnit în plâns la secția de votare

Podcasturi Secții de votare în corturi: Cum vor vota oamenii de la sate

Timp de mai bine de 20 de ani, Ludmila Sandu locuiește împreună cu familia ei în Italia. Chiar dacă aceasă țară i-a devenit a doua casă, moldoveanca spune că niciodată nu a fost indiferentă față de soarta locului de baștină. Întotdeauna dă dovadă de implicare civică și își exercită dreptul la vot atunci când sunt alegeri în Moldova.

În comparație cu alte scrutine electorale, Ludmila Sandu spune că de această dată a rămas impresionată de numărul mare de moldoveni care au venit să-și aleagă președintele. Sute cde onaționali de-ai noștri au așteptat și câteva ore în șir pentru a vota.

"Niciodată nu am văzut atâția oameni la secțiile de votare. Grupuri întregi de moldoveni așteptau cu nerăbdare să-și exercite dreptul la vot. Majoritatea vor să se întoarcă acasă. Personal, când am ajuns la ușa secției de votare și am văzut drapelul Moldovei, îmi venea să-l cuprind și să cad în genunchi. Chiar am izbucnit în plans", a relatat pentru Sputnik Ludmila Sandu.

De mențioant este că la scrutinul prezidențial de ieri aproape 150 mii de moldoveni aflați în străinătate au mers la secțiile de votare deschise în afara țării. Cei mai mulți alegători s-au prezentat în Italia, Marea Britanie, Franța, Germania ș.a.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova