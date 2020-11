Previziuni astrologice: Ce ne așteaptă în 2021

Trăim timpuri deloc ușoare. Unii consideră că am pășit cu stângul în 2020 și așteaptă ca acest an să se încheie cât mai repede. Ce prevăd astrele pentru anul viitor și la ce schimbări ne-am putea aștepta am aflat de la astrologul Lucia Palii.