Sute de tineri din lume, la un cunoscut festival din Moldova

Pandemia de coronavirus nu împiedică organizarea și desfășurarea diverselor evenimente cultural-artistice menite să promoveze tinerele talente din Republica Moldova, dar și din alte țări ale lumii.

În acest an, la Festivalul "Constelația Talentelor" au fost prezentate peste 350 de numere artistice, de către participanți din peste 34 de țări: India, Azerbaidjan, Grecia, Irlanda, Israel, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Rusia, Spania, Ucraina, Vietnam, Suedia, Africa de Sud, Canada, Mexic și altele.

"De această dată am avut 700 de participanți – un număr record. De la an la an, Festivalul devine tot mai renumit și nu ne-am dorit să ne dezicem de eveniment nici în pandemie", a declarat pentru Sputnik președintele Asociației Moldova și Minoritățile Sale, Eugenia Ursu.

Potrivit ei, evenimentul include șase categorii de vârstă: 4-6 ani, 7-9 ani, 10-12 ani, 13-15 ani, 16-19 ani și 20-35 de ani. Concursul se desfășoară la cinci secțiuni: vocal (muzică ușoară, muzică academică, muzică populară, solo, duete, ansambluri), arta vorbirii, modeling, dans (solo, duete, ansambluri) și artă instrumentală (solo, duete, ansambluri). În acest an, cei mai mulți participanți au fost la secțiunea vocal.

Prestația tinerilor a fost evaluată de către un juriu profesionist, format dintr-o echipă internațională de 40 de persoane. Tradițional, președintele juriului este binecunoscutul artist din Federația Rusă Bedros Kirkorov.

Participanții au primit diplome de gradul I, II, III și trofee pe categorii de vârstă, medalii și daruri. Festivalul-Concurs "Constelația Talentelor" a ajuns la cea de-a IV-a ediție.

