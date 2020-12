Se întâmplă în Moldova: Concursul cluburilor de robotică

Aproximativ 100 de copii, bibliotecari și antrenori, care reprezintă cluburile de robotică din 12 biblioteci publice din Republica Moldova şi-au etalat abilitățile de programare, creativitatea, imaginația și spiritul inovativ într-o competiție inedită Robo Liga Bibliotecilor. Concursul s-a desfășurat în premieră în regim online, fiind transmis LIVE pe pagina de Facebook a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.

"Concursul a constat din trei probe. În prima au trebuit să prezinte roboți care înfățișează personaje din poveste. La etapa a doua roboții au dansat vals după piesa lui Eugen Doga, dansuri populare, hip-hop. În cadrul celei de-a treia etape, participanții au prezentat proiecte cu soluții cum am putea implica tehnologiile pentru a rezolva anumite probleme cauzate de pandemia COVID. Au fost prezentați roboței care distribuie dezinfectanți, roboți ce efectuează termometria și altele.", a relatat pentru Sputnik Eugenia Bejan, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

Toți participanții la acest concurs deosebit au primit cadouri, diplome și medalii, iar câștigătorul din acest an – echipa "Just do it" din cadrul Bibliotecii raionale „Mihai Eminescu” din Rezina, a beneficiat de un premiu special.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 5-6 decembrie curent cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

