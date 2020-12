Ce spune deputatul Nicolae Pascaru despre protestul agricultorilor

Podcasturi Ce spune deputatul Nicolae Pascaru despre protestul agricultorilor

În cadrul emisiunii "Obiectiv", deputatul Nicolae Pascaru a declarat faptul că protestele agricultorilor în Piața Marii Adunări Naționale și în fața Parlamentului au o conotație politică. Multe dintre revendicările fermierilor au fost îndeplinite, deși în acest an economia țării a s-a confruntat cu probleme economice majore.

"Pentru prima dată în istoria țării agricultorii au primit asemenea compensații, chiar dacă a fost un an foarte dificil. Într-un an atât de complicat Guvernul Chicu a găsit ieșire din situație și a oferit ajutoare în măsura posibilităților, dar și cu ajutorul partenerilor externi precum este Federația Rusă. Este un protest politic. Prin votarea legilor în ședința Parlamentului ne-am propus să stimulăm domeniul agriculturii și fermierii, indiferent de faptul că cineva are mai mutle sau mai puține pământuri", a relatat Nicolae Pascaru.

Precizăm că tractoarele din fața Parlamentului și a Președinției, cu care fermierii au blocat circulația pe principala arteră din Capitală, au bătut în retragere, deblocând circulația rutieră.

Până în prezent, fermierii au reușit să convingă autoritățile să păstreze TVA-ul în agricultură la nivelul de 8%, așa cum este în anul 2020.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

