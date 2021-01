Ce se întâmplă cu „legea miliardului”: Ion Chicu deschide parantezele

Podcasturi Ce se întâmplă cu „legea miliardului”- Ion Chicu deschide parantezele

Legea votată în Parlament, prin care a fost abrogată așa-zisa „lege a miliardului”, a fost contestată la Curtea Constituțională de către grupul parlamentar Pro Moldova. Potrivit autorilor sesizării, legea ar „dinamita stabilitatea economică a statului”.

Fostul premier Ion Chicu consideră însă că pe termen scurt și mediu această lege nu va crea probleme Băncii Naționale. Totodată, fostul premier consideră că nici actuala situație nu mai poate fi tolerată când cetățenii achită dobânda de 5%, ceea ce însemnă 600 sau 700 de milioane de lei pe an, iar Banca Națională nu a dat dovadă de cooperare în vederea micșorării acestei poveri.

„Noi am dat aviz negativ la acel proiect. Poziția Guvernului rămâne neschimbată. Ce se va întâmpla cu această lege, vom vedea, așteptăm decizia Curții Constituționale, dar trebuie să înțelegem că doar aprobarea ei, dacă va fi declarată constituțională, nu înseamnă că ea va fi implementată imediat. Eu cred că va fi nevoie de un cadrul normativ secundar, mai multe hotărâri, de aceea, eu nu văd riscuri pe perioada următoare că această lege va pune în pericol sustenabillitatea BNM”, a precizat Ion Chicu.

Ion Chicu a criticat Banca Națională și a spus că aceasta nu cooperează cu Guvernul pentru a diminua ratele la dobânda achitată în urma furtului miliardului.

„Am spus că legea nu va avea o perspectivă imediată de implementare, dar nici situația actuală nu trebuie tolerată, când oamenii achită în fiecare an 600 sau 700 de milioane de lei doar dobânda BNM, adică 5% pe aceste garanții. Ministerul Finanțelor plasează valori mobiliare de stat la bănci comerciale, în dependență de maturitate, cu 3,4%, iar de la „frate”, de la BNM îmrumută cu 5%, ceea ar da posibilitatea să facem economii de vreo 200 de milioane de lei pe an. Aici trebuie de lucrat, nu prea am avut cooperare cu cei de la BNM, vor 5%, sunt banii oamenilor, iar această factură s-ar putea un pic de micșorat”, a punctat Ion Chicu.

Anterior, Fondul Monetar Internațional a sugerat, la ultimele discuții cu Ministerul Finanțelor, că abrogarea „legii miliardului” ar putea crea dificultăți în cooperarea pe viitor și în semnarea unui nou acord cu Moldova.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova