Fenomenul care a pus stăpânire pe Moldova: Este mai grav decât furtul miliardului

Cel puțin 35 de mii de moldoveni au luat calea străinătății în 2020. Declarația îi aparține expertului economic Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „La Ordinea Zilei” de la Sputnik Moldova. Economistul face referire la rezultatele unei cercetări socio-economice pe care a realizat-o împreună cu CBX-AXA și care arată că aproape 18 la sută dintre moldoveni au intenția să emigreze în următoarele șase luni.

„Cel puțin 35 de mii de moldoveni au plecat anul trecut. Și vă spun cum am dedus această cifră. Noi realizăm sondaje în care îi întrebăm pe oameni dacă intenționează să plece în următoarele șase luni. În medie, 18% din intervievați spun că vor să plece. Este clar că nu toți pleacă, dar cifrele asta arată și vreau să spun că intenția de plecare este similară cu cea din 2018, când din țară au plecat peste 36 de mii de cetățeni. Acest lucru ne permite să spunem că în 2020 cel puțin 35 de mii de moldoveni au plecat din Moldova”, spune Veaceslav Ioniță.

Și dacă anterior plecau muncitorii necalificați și oameni care ajungeau la limita sărăciei, astăzi aleg calea străinătății moldoveni care sunt satisfăcuți de veniturile financiară, dar nu mai suportă criza instituțională cu care se confruntă țara noastră.

„Să știți că cel mai mare grup de oameni din cei care spun că vor să plece, sunt foarte mulțumiți de starea financiară, adică omul are casă, are masă, are mașină și salariu bun, dar vrea să plece. Acest grup constituie 25%. Evident că cei nemulțumiți de starea financiară la fel vor să plece. Și mai sunt o categorie, care sunt suficient de mulțumiți, eu îi numesc prizonierii bunăstării, ei nu sunt nici foarte bogați, dar nici săraci, ca să-și ia lumea în cap și să plece”, adaugă Veaceslav Ioniță.

Așa se face că din cauza birocrației și a crizei instituționale în care se bălăcește Moldova de ceva ani, oameni realizați aici, acasă, decid să pună lacăt la tot și să plece.

„Vreau să spun că această criză instituțională în care trăim, această criză a societății fugărește din țară nu oamenii săraci, dar cei pe cei bogați, pe cei care au început afaceri, au prosperat, dar care au spus „Nu! Eu merit ceva mai bun, iar în Moldova eu nu am nicio șansă să obțin ceea ce merit”. Vă spun că 25% la sută din intervievați spun că au tot necesarul, dar vor să plece din țară”, conchide economistul.

Datele oferite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale arată că anual aproape 2000 de moldoveni se stabilesc cu traiul peste hotare.

