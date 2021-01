Ce i s-a solicitat lui Nagacevschi în ajunul vizitei lui Sandu la Bruxelles

Cu câteva zile înaintea vizitei Maiei Sandu la Bruxelles, ministerul Justiției a prezentat instituției prezidențiale o informație privind Strategia pe Justiție și Planul de Acțiuni, documente adoptate anul trecut de Parlament. Ministrul Fadei Nagacevschi a declarat că, deși aceste acte normative au fost criticate anterior de opoziția parlamentară, ele au început să prezinte interes pentru administrația prezidențială, chiar în ajunul vizitei președintelui Maia Sandu la Bruxelles.

„O serie de deputați a criticat ministerul Justiției pentru faptul că nu a făcut nimic legat de Planul de Acțiuni și Strategia pe Justiție, că este cel mai prost document elaborat vreodată, dar am primit pe 11 ianuarie o solicitare de informație din partea Președinției. În acea solicitare am informat care este etapa de implementare a Strategiei și a Planului de Acțiuni, care sunt măsurile de consolidare a ANI și a CSM, ce restanțe are Moldova, conform acordului de finanțare OMNIBUS, pentru a doua tranșă de finanțare din partea UE. Mi se pare straniu această abordare că instituția prezidențială colectează informații despre Strategia pe Justiție, pe care au criticat-o anterior pentru a prezenta informația la Bruxelles”, a precizat Fadei Nagacevschi.

Precizăm că președintele Maia Sandu se află într-o vizită oficială la Bruxelles. Ea a avut deja o întrevedere cu Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European.

