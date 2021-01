Unde a greșit Stoianoglo: Ce spune un fost procuror general despre problemele din sistem

Fostul procuror general Valeriu Gurbulea consideră că, pe parcursul unui an de zile, în unele direcții de activitate Procuratura Generală a eșuat, iar recentul apel al instituției în legătură cu atacurile din sfera politicului a fost o greșeală tactică.

Valeriu Gurbulea a declarat că situația în cadrul Procuraturii Generale este complicată, iar implicarea acestei instituții în dispute politice va agrava și mai mult starea de lucruri. El mai spune că apelul procurorului general, de la începutul lunii ianuarie, la adresa politicienilor a fost o eroare tactică.

„În opinia mea, acest mesaj public transmis de procurorul general și CSP a fost o greșeală tactică, o eroare. Procuratura nu se poate antrena în polemici cu mediul politic deoarece mediul juridic întotdeauna nu va avea câștig de cauză în fața politicului. Așa sunt regulile în zona politicului, unde domină declarațiile populiste, iar în această dispută nu cred că o instituție de drept are șansa reală de a învinge”, a precizat Gurbulea.

El consideră că după un an de la preluarea conducerii acestei instituții, progrese pe anumite dosare de rezonanță nu s-au înregistrat, iar societatea este încă în așteptare.

„Trebuie să spunem că societatea a așteptat și mai așteaptă rezultate pe dosare de rezonanță, frauda bancară și a avut speranțe mari odată cu numirea noului procuror general. Am așteptat rezultate, dacă nu imediate, măcar după un an, dar ele nu sunt. Nu știu care au fost greutățile de ordin subiectiv, obiectiv, nu s-a reușit o mobilizare a sistemului, dar pe parcursul unui an toate cauzele de rezonanță au eșuat. Se discută despre unele acțiuni, dosare, direcții de activitate, înțeleg erorile, dificultățile pentru actuala conducere a procuraturii, cu câte probleme se confruntă o instituție în investigarea unor cauze majore cum este frauda bancară. Trebuie să spunem că procuratura a primit o moștenire tristă de la precedenta conducere a instituției, care a mers pe o pistă greșită, a mimat investigațiile, le-a dat o altă conotație. Pe cetățeni nu-i interesează aceste subtilități pe intern, oamenii vor rezultate clare”, a mai declarat Gurbulea.

Fostul procuror general consideră că eliberarea unor persoane ale lumii criminale i-a făcut o mare defavoare procurorului general.

„Societatea a văzut niște eliberări, VIP-uri ale lumii criminale, care se deosebesc de cele din anii 90 față de cele din anii 2000, cu gulerașe albe, cu infracțiuni financiar-bancare, economice, dar toate cad sub incidența de crimă organizată, iar eliberarea acestor persoane a produs o dezamăgire în societate și i-a adus o mare defavoare procurorului general”, a concluzionat Valeriu Gurbulea.

La începutul lunii ianuarie, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dat citire unui apel în legătură cu atacurile din sfera politicului asupra independenței Procuraturii.

