Candu: Organizarea anticipatelor înseamnă iresponsabilitate

În cadrul unui interviu acordat în centrul de presă al Agenției Sputnik Moldova, liderul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA", Andrian Candu, a declarat că decizia oficială în privința susținerii candidatului la funcția de premier propus de Maia Sandu nu a fost luată deocamdată.

"Am avut discuții în echipă și nu am luat o decizie sigură cum vom acționa. Vrem să aflăm echipa guvernamentală, programul de guvernare și să le acordăm întrebări miniștrilor și prim-ministrului. Pentru mine contează dacă această persoană are soluție pentru problemele oamenilor – renașterea economiei, soluționarea crizei pandemice ș.a. Nu mă interesează culoarea politică", a subliniat interlocutorul.

În același timp, Andrian Candu consideră că unii deputați pun mai presus interesele politice decât problemele cetățenilor, iar organizarea alegerilor anticipate nu este o soluție optimă în asemenea situație.

"În situație de criză, când oamenii mor de foame, de COVID, când nu sunt locuri în spitale, avem împrumuturi interne de miliarde, nu avem susținere externă, este o iresponsabilitate totală să vrei organizarea alegerilor parlamentare anticipate", susține el.

Amintim că Partidul Socialiștilor a reiterat în data de 5 februarie poziția de a nu o vota pe Natalia Gavrilița în funcția de prim-ministru. Până acum, PAS, PPDA, deputatul Octavian Ţîcu şi Partidul Democrat au declarat că nu vor vota Guvernul Gavriliţa. Toate aceste fracțiuni pledează pentru alegeri anticipate.

