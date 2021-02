O recunosc și autoritățile: Condiții de detenție în închisorile din Moldova sunt inumane

Penitenciarele din Republica Moldova sunt suprapopulate, iar deținuții care își ispășesc pedeapsa în ele sunt ținuți în condiții inumane. Concluzia aparține șefului secției prevenirea torturii din cadrul oficiului Avocatului Poporului, Alexandru Zubco, și a fost făcută în cadrul emisiunii „La Ordinea Zilei” de la Sputnik Moldova.

„Din cei 6500 de deținuți din țara noastră, doar aproximativ 2000 de deținuți au cel puțin patru metri de spațiu, așa cum recomandă toate protocoalele internaționale, ceilalți aproximativ 4500 de deținuți sunt plasați în spații mici, adică au la dispoziție sub patru metri pătrați. Asta înseamnă că în instituțiile penitenciare din țară e suprapopulare”, spune Alexandru Zubco, șeful secției prevenirea torturii din cadrul oficiului Avocatului Poporului.

Potrivit lui Alexandru Zubco, numai în penitenciarul numărul 13 din Capitală sunt plasate anual aproximativ 900 de persoane în timp ce spațiul acestei instituții este destinat doar pentru 500 de deținuți.

„Penitenciarul nr 13 din capitală este cel mai suprapopulat. Ca să va imaginați, în spațiul care este destinat pentru 500 de persoane, anual sunt plasate 900 de persoane. De aici derivă că și condițiile de detenție sunt precare”, adaugă el.

Pentru a fi evitată suprapopularea instituțiilor penitenciare, autoritățile au un șir de alternative, spune Alexandru Zubco.

„În acest caz, autoritățile, Guvernul pot aplica măsurile alternative, iar una dintre măsurile alternative ar fi ca persoanele să fie plasate în detenție doar strict dacă au comis o crimă deosebit de gravă. Dacă nu există suficiente probe, iar persoana are domiciliu stabil, mai este si bolnav – fie fizic, fie mintal, aceasta poate fi plasată sub monitorizare electronică sau sub control judiciar, sub cauțiune. Deci, sunt un șir de măsuri pe care legislația noastră le prevede și prin intermediul cărora am putea minimaliza rata de plasare în arest preventiv”, adaugă Alexandru Zubco.

Precizăm că în Republica Moldova sunt 17 penitenciare. Anual, în ele sunt deținuți aproximativ 6500-6700 de persoane.

