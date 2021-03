Deputat: Cum ar putea fi soluționată problema restanțelor salariale la CFM

Situația financiară la Calea Ferată a Moldovei este complicată, iar întreprinderea se confruntă cu „efectul bulgărului de zăpadă”, când se achită niște restanțe salariale mici, dar se adună altele. Din 1 martie până pe 15 martie, angajații întreprinderii de stat „Calea Ferată a Moldovei” se vor afla în șomaj tehnic din cauza pandemiei. În această perioadă, lucrătorii feroviari vor primi doar 75% din salariu.

Deputatul Oleg Lipskii, care este și președintele comisiei parlamentare speciale privind analiza situației de la CFM, consideră că problema restanțelor salariale de la această întreprindere ar putea fi soluționată doar de un guvern funcțional. El spune că statul datorează acestei întreprinderi 174 de milioane de lei, iar dacă s-ar fi făcut o rectificare de buget, banii ar intra pe conturile CFM. Deputatul a explicat de ce statul datorează CFM-lui această sumă.

„Pentru executarea lucrărilor la tronsonul Cahul - Giurgiulești, din anii precedenți, statul ar avea o datorie de 174 de milioane de lei către Calea Ferată a Moldovei. În fiecare an, întreprinderea se adresează ca acești bani să fie introduși în buget pentru ca ei să fie returnați CFM-lui. În documentele contabile este o asemenea datorie, iar dacă am avea un guvern funcțional, prin rectificarea la buget sau altfel, ține de competența Guvernul s-o facă, acești bani ar putea ajunge la CFM”, a precizat Lipskii.

Deputatul mai spune că, dacă această sumă ar fi virată către CFM, ar fi rezolvată problema restanțelor salariale la această întreprindere.

„De asemenea, CFM ar putea să obțină o vacanță din partea creditorilor - doar că aceste probleme țin de Guvern, iar Parlamentul fără Guvern nu poate soluționa problema dată”, a concluzionat Oleg Lipskii.

Datoriile Căii Ferate a Moldovei au ajuns la 665 de milioane de lei, dintre care 92 de milioane de lei sunt restanțe salariale. Mai mulți deputați spun că CFM ar putea falimenta, iar autoritățile statului ar trebui să intervină pentru a salva această întreprindere strategică.

