De ce Moldova a devenit atractivă pentru investitorii străini în plină pandemie?

Despre factorii care au stat la baza atragerii investitorilor străini în Republica Moldova într-un an pandemic și plin de provocări, am aflat de la șeful Direcției Investiții și Protejarea Investițiilor din cadrul Agenției de Investiții, Igor Ștefăneț.

Republica Moldova este atractivă pentru investitorii străini. Țara noastră oferă o serie de facilități și oportunități pentru crearea unei afaceri, iar acest lucru a fost demonstrat chiar și în cel mai dificil an pentru întreaga lume. Mai mult, țara noastră se situează pe locul 13 în topul posibilităților inițierii unei afaceri, întrecând țări precum România, Grecia, Italia, Ungaria ș.a.

Potrivit lui Igor Ștefăneț, pandemia a resetat economia mondială și multe corporații internaționale își doresc optimizarea cheltuielilor, în special în procesul de furnizare și livrare a mărfii. Republica Moldova are o amplasare geografică foarte bună, situându-se între Est și Vest, iar acest lucru a devenit destul de atractiv pentru investitori.

"Nu doar poziția geografică aduce plus valoare, dar mai avem și mecanisme atractive - zone economice libere, inițiative fiscale, reforme regulatorii de optimizare a documnetelor pentru a deschide o afacere (am redus actele permesive de la 400 la 151, dintre care 131 sunt online), digitalizarea proceselor pentru operarea afacerilor, iar birocrația se reduce de la an la an", a precizat invitatul.

Specialistul susține că un mare succes este crearea parcului IT. Companiile virtuale plătesc o taxă unică de 7 procente. Actualmente, apoape 700 companii din 30 țări sunt înregistrate în parcul IT din Moldova.

De mențioant că pe parcursul anului 2020, Republica Moldova au fost atrași cinci investitori străini din trei țări, în trei sectoare, cu valoarea investiției de 30 milioane de euro. Aceștia urmează să creeze între 1200-1600 locuri de muncă.

