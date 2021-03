Părinții, revoltați de lecțiile online: Nimeni nu ține cont de consecințe

Președintele Asociației "Părinți Solidari", Iulia Nazaria, a declarat în cadrul emisiunii "Logica Puterii" că subiectul studiilor la distanță este unul amplu, controversat și sensibil și ar trebui privit în ansamblu din mai multe perspective.

Potrivit ei, închiderea școlilor nu va duce la descreșterea numărului cazuri de COVID, iar studiile internaționale și situația din Moldova a demonstrat că școlile nu sunt focare de infecție.

"Din perspectiva gestionării pandemiei, închiderea școlilor a fost un pas irațional, iresponsabil și discriminatoriu față de copii. Mii de copii nu au acces la învățământul online. Totul activează - biserici în care se fac slujbe, centre comerciale, vin oamenii de peste hotare care nu respectă carantina, iar copiii devin jertfe ale pandemiei și stau acasă nejustificat", a declarat în studioul Sputnik Moldova președintele Asociației ”Părinți Solidari”.

Mai mult, Iulia Nazaria spune că efectele negative ale studiilor online sunt resimțite practic în fiecare familie în care sunt copii de vârstă școlară. Pe lângă faptul că lecțiile nu sunt de calitatea pe care au avut-o cândva, copiii încep să se confrunte cu probleme de sănătate, iar unii părinți sunt nevoiți să părăsească locurile de muncă pentru a-și supraveghea odraslele.

"Spre exemplu, băiatul meu are deja probleme cu vederea, întrucât zi de zi petrece mult timp în fața calculatorului. Am consultat un oculist și s-a constatat că are miopie. Mai mult, mama mea îl supraveghează ziua, dar ea a fost nevoită să-și lase locul de muncă – ceea ce a cauzat probleme de ordin financiar în familia noastră. Statul nu a oferit părinților nicio alternativă. Școlile au fost închise, dar nimeni nu ține cont de consecințe", a conchis Iulia Nazaria.

Amintim că începând cu ziua de 22 martie toate școlile din Capitală au revenit la învățământ la distanță. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din Capitală. În același timp, grădinițele din municipiul Chișinău își continuă activitatea cu prezența fizică a copiilor.

