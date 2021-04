Expert: Unde a greșit Maia Sandu în primele luni de mandat

Mai mulți experți și politicieni au comentat succesele și insuccesele Președintelui Maia Sandu în debutul mandatului său. După o sută de zile de exercitare a funcției de președinte, comentatorii politici sunt rezervați în ceea ce privește realizarea promisiunilor făcute de șeful statului.

Comentatorul politic Igor Volnițchi spune că nimeni din actorii politici, inclusiv președintele Sandu, nu ar putea să se laude cu careva realizări în contextul crizei pandemice și economice care s-a suprapus pe agenda politică. Igor Volnițchi a declarat pentru Sputnik Moldova că, din păcate, agenda Maiei Sandu la debutul mandatului nu a coincis în totalitate cu doleanțele cetățenilor. Expertul spune că din ceea ce vedem este că președintele este axat pe agenda partidului pe care l-a condus, iar interesele acestui partid sunt legate de alegeri parlamentare anticipate.

„Suntem în a patra lună de continuă criză politică și nu se vede un deznodământ. Nu știu dacă în această perioadă Maia Sandu sau oricare alt actor politic poate afișa niște rezultate, să îndrăznească să-și asume careva merite pentru că nimeni n-a avut nici un fel de merit și trebuie să recunoaștem acest lucru. Doamna Sandu spune că a adus vacinuri în contextul pandemiei. Nu știu dacă este neapărat rolul președintelui de a se ocupa cu aceste donații, nu este apanajul instituției prezidențiale de a contabiliza loturile de vaccin care intră în țară. Doamna președinte spune că a deblocat relațiile externe, da este adevărat, dar este doar pe jumătate. A deblocat relațiile cu o parte din partenerii externi și anume cu cei care corespund viziunilor de politică externă ale doamnei președinte. Eu nu am observat o deblocare a relațiilor cu alți parteneri strategici cum ar fi Federația Rusă, dimpotrivă s-a deviat de la principiul politicii externe echilibrate”, a mai spus Volnițchi.

El a mai declarat că opinia publică a așteptat o implicare a Președintelui în agenda reintegrării statului, iar aici nu s-a văzut nici o acțiune a instituției prezidențiale. Volnițchi consideră că președintele Sandu ar fi putut să creeze iluzia că respectă Constituția în raport cu actorii politici, dar din păcate a fost un promotor al încălcării Legii Supreme.

„Bucurându-se de popularitatea pe care o are, am așteptat ca Maia Sandu să fie un mediator al proceselor politice, dar nu am văzut aceste lucruri. Ceea ce vedem însă este că Președintele este axat pe agenda partidului pe care l-a condus, iar interesele acestui partid dictează alegeri parlamentare anticipate”, a concluzionat Igor Volnițchi.

Raportul de activitate pentru 100 de zile a președintelui Maia Sandu conține 44 de acțiuni pe care șeful statului le-ar fi îndeplinit.

