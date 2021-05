Vaccinul împotriva COVID-19: De ce este importantă imunizarea în masă

Podcasturi Vom avea parte de relaxarea mai multor restricții? Iată în ce condiții

În cadrul emisiunii "Logica Puterii", șeful adjunct al direcției Sănătate a municipiului Chișinău Boris Gîlcă a declarat că autoritățile mizează pe faptul că vor reuși să imunizeze cel puțin 70 la sută din populația țării. În acest sens, Ministerul Sănătății ar putea veni cu unele facilități.

"Ministerul Sănătății va convoca Comitetul Național de Imunizare unde se va discuta să fie scoase orice restricție pentru vaccinare. Noi, în Chișinău, am fost mai insistenți și am promovat aceste lucruri un pic mai rapid. Am scos restricția care prevedea nemijlocit viza de reședință în oraș, înscrierea sau neînscrierea la un medic de familie. Oricine se poate vaccina, la orice instituție de asistență medicală primară, chiar și din afara Chișinăului. Evident, situația la nivel național necesită o analiză mai temeinică", a declarat Boris Gîlcă.

Potrivit lui, mulți moldoveni sunt încă sceptici în privința administrării vaccinului, din cauza dezinformărilor care apar în societate. Cu toate acestea, efectul pozitiv al imunizării cetățenilor deja este vizibil, arată ultimele statistici.

"Este o noutate bună, datorită unor locuitori din Capitală care au manifestat responsabiltiate și solidaritate asistăm la o descreștere evidentă și esențială a cazurilor noi. Acest lucru ne-ar permite să trecem în timpul apropiat la Cod Portocaliu de COVID-19", a precizat specialistul.

Șeful adjunct al direcției Sănătate a municipiului Chișinău susține că în țară vor mai ajunge vaccinuri, iar acum este important ca autoritățile să le gestioneze corect. Cetățenii trebuie să știe că toate vaccinurile sunt eficiente și să se imunizeze cu vaccinurile disponibile pe piață.

Cum ne pregătim organismul de vaccinare?

În cadrul emisiunii "Logica Puterii", medicul Inga Pasecinic a precizat că nu există o metodă specială de pregătire pentru vaccin, întrucât acesta nu dăunează organismului și nu e nevoie de o pregătire suplimentară.

© Sputnik / Mihai Caraus Inga Pasicinic

"Modul sănătos de viață, o alimentație echilibrată, plimbări în aer liber, evitarea stresului – toate aceste reguli sunt valabile și înainte de administrarea vaccinului. Medicul de familie cunoaște care este starea de sănătate a persoanei și, respectiv, înainte de vaccinare, persoana va fi controlată de medicul de familie, iar, ulterior, în caz de reacții adverse poate contacta specialistul", a precizat Inga Pasecinic.

Cât privește categoriile de persoane care nu sunt eligibile pentru vaccinare, dintre acestea fac parte: femeile însărcinate, copiii cu vârsta mai mică de 16 ani și mamele care alăptează.

"Vaccinul nu este contraindicat acestor persoane, însă deocamdată ele nu au fost incluse în studii clinice, motiv pentru care medicii recomandă, din lipsă de informație, această categorie să se abțină de la vaccinare", a menționat specialistul.

Precizăm că, recent, autoritățile din sănătate au anunțat lansarea integrală a etapei a treia de vaccinare, astfel absolut orice persoană poate să se imunizeze împotriva noului coronavirus.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova