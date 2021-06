Premieră: Moldova, la o expoziție mondială de turism la Madrid

Recent, Republica Moldova a participat pentru prima dată la Expoziția Internațională FITUR 2021 la IFEMA Madrid, ajunsă la cea de-a 41-a ediție.

Pe parcursul întregului eveniment, standul reprezentanților Republicii Moldova, amenajat de Asociația Patronală a Industriei Turismului, cu susținerea diasporei, a beneficiat de un interes deosebit din partea vizitatorilor și specialiștii responsabili de promovarea unor noi destinații pentru companiile turistice internaționale.

"Deși au participat peste 160 de țări ale lumii la această deosebită expoziție, standul nostru s-a bucurat de o atenție sporită din partea tuturor. Am prezentat întreg potențialul turistic al Republicii Moldova, am atras atenția la traseele inedite care nu există nicăieri în lume - cinci obiective turisitce de talie internațională. Aici ne referim la cea mai mare colecție de vinuri de circa 2 milioane butelii de vin de la Mileștii Mici, cea mare colecție de potcoave și harta modelată din monede de la Muzeul lui Petru Costin, cea mai mare producție de vin spumant ce se află la adâncimea de circa 100 metri și cel mai lung traseu turistic în beciurile de la Cricova, dar și multe alte locuri și lucruri inedite pe care le are doar țara noastră", a relatat într-un interviu pentru Sputnik Moldova președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului, Sergiu Manea.

Potrivit interlocutorului, prima participare a repezentanților domeniului turismului la FITUR a fost un adevărat succes, iar rezultatele obținute vor constitui o premisă pentru continuarea promovării potențialului turistic al Republicii Moldova și la alte evenimente importante din turismul mondial.

Sergiu Manea a mai precizat că țara noastră are un potențial de dezvoltare turstic enorm, însă acesta nu este valorificat la justa valoare. Doar 10 la sută din posibilitățile țării sunt promovate în prezent, susține specialistul.

