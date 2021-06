Dragostea maternă exagerată: Cum poate afecta viața copiilor?

Podcasturi Dragostea maternă exagerată: Cum poate afecta viața copiilor?

În cadrul emisiunii "La Ordinea Zilei", jurnalista Maria Dimineț a vorbit despre metodele de educație a copiilor, oferind exemple din propria experiență și câteva recomandări pe care le-a însușit din literatura de specialitate.

Prima întrebare adresată de moderatoarea emisiunii, Silvia Zavadovschi, a sunat în felul următor: Care este cea mai potrivită formă de educație a copiilor, astfel ca aceștia să ajungă la maturitate persoane responsabile și încrezătoare?

- Cea mai bună formă de educație a copiilor este să te educi pe tine. Asta afirmă mai mulți psihologi, și eu rezonez cu această idee. Copilul însușește comportamentul părinților, mai devreme sau mai târziu îl va aplica sau, în orice caz, nu va derapa cu mult de la acest comportament. De aceea, consider că deși sunt interesante cărțile despre parenting sunt inutile, nu vor oferi soluții aplicabile, care să dea rezultate. Asta înseamnă că părinții, decât să citească parenting, mai bine ar depune efort ca să se reeduce, să-și schimbe modul de gândire, atitudinea față de viață, să scape de traumele trecutului, care le influențează acțiunile în prezent și pe care în mare parte toți le avem.

Un copil care este iubit si respectat, va iubi și îi va respecta pe cei din jur. Un copil care își vede părintele muncind, va munci și el când va deveni adult. Și invers, un copil abuzat, la maturitate va abuza sau va permite să fie abuzat. Sau un copil care a crescut cu niște părinți iresponsabili sau cu vicii, la maturitate vor adopta acest comportament. Evident, sunt și excepții, dar studiile făcute de psihologi, dar si propria mea experiență de viață mi-a confirmat acest fenomen.

Respectiv, pentru ca un copil să crească afectuos, trebuie iubit, înțeles, protejat. Un copil care știe să iubească va oferi afecțiune celor din jur, va face totul cu dăruire, va fi solidar cu cei mai slabi și va fi iubit, la rândul său. Pentru că atunci când porți în suflet iubire, atragi iubire în viața ta.

- Multe cupluri se plâng că după apariția copiilor a dispărut afecțiunea dintre ei. Cum crezi, din ce cauză se întâmplă asta și ce sfaturi le-ai putea oferi?

- Aici avem de a face cu o percepere eronată despre dragoste și relația dintre bărbat și femeie. Daca după apariția copiilor simțim că nu mai avem afecțiune față de partener, înseamnă ca aceasta nu a existat. Asta vorbește despre faptul că am ales partenerul nu în funcție de ce simțim cu adevărat pentru el, nu pentru calitățile lui personale, dar pentru că are posibilități sa ne satisfacă anumite necesități.

Atunci când se naște un copil, în acest cupluri, unul dintre parteneri se refugiază în relația cu copilul și, de obicei, aceasta este mama. Evident, când se naște un copil, femeia îi oferă mult timp copilului, pentru că în primele săptămâni și luni de viață acesta revendică multa atenție și grijă. Să nu uităm că după naștere multe femei au depresie postnatală. Or aceasta o consuma emoțional, o obosește fizic și spiritual. Ea se îndepărtează emoțional de soț, ceea ce este firesc în aceste circumstanțe.

Când într-o relație există afecțiune și nu interese, soțul înțelege starea soției și o susține, indiferent de programul de lucru, de domeniul de activitate. Se va implica în procesul de îngrijire și creștere a bebelușului, o va trata pe soție cu grijă și afecțiune, o va încuraja pe soție să se odihnească, să doarmă , iar el va supraveghea bebelușul.

- În librării găsim diferite cărți la acest subiect, unele mai bune, altele mai puțin bune, ce cărți ai recomanda părinților care se află la început de cale?

- Mie îmi place cum abordează acest subiect psihologii ruși Mihail Labkovski, Andrei Kurpatov și Anatolii Nekrasov.

Nekrasov are chiar o carte dedicată exclusiv acestui subiect, se numește ”Dragostea de mamă”, o carte pe care, consider trebuie să o citească toate femeile. Autorul vorbește în această carte despre o extremă a situației pe care am descris-o eu mai sus, extremă destul de răspândită și cu consecințe grave. Spuneam despre faptul că maternitatea le consumă fizic și psihologic pe femei, fapt care le determină să se detașeze emoțional de parteneri. Aceasta este un proces firesc, pe care femeia îl depășește în scurt timp, dacă beneficiază de suportul partenerului.

Nekrasov vorbește despre fenomenul larg răspândit când femeia rămâne detașată emoțional de soț pentru tot restul vieții și își dedică viața copilului, îi oferă toată afecțiunea și dragostea. Nekrasov nu vorbește despre cauzele acestui comportament, cauze evident lesne de înțeles, dar despre consecințe negative asupra relației dintre soție și soț și consecințele negative asupra vieții copilului. Nekrasov spune că maternitatea este una dintre etapele feminității unei femei și nu trebuie să devină scopul unei femei. Că scopul unei femei este să se descopere ca femeie, să se dezvolte ca femeie, să-și iubească soțul și să fie iubită de el.

Adică, scopul este să fie o femeie fericită alături de bărbatul iubit. Nașterea copiilor sănătoși și calitatea vieții lor, dar și alegerile pe care le vor face la maturitate, depinde exclusiv de atmosfera din relația părinților lor.

În opinia lui Nekrasov, femeile care le oferă copiilor toată afecțiunea și le dedică viața comit un incest psihologic în raport cu copiii. Femeia compensează lipsa dragostei față de partener, cu dragostea față de copii. Iar dragostea exagerată față de copii limitează libertatea, nu le permit să se manifeste, ei se cred centrul universului, deoarece ața mama îi tratează și așteaptă ca toată lumea să le satisfacă necesitățile, fără ca ei să ofere ceva în schimb.

Ca urmare ei, în opinia lui Necrasov devin maturi infantili, care nu-și pot găsi un partener de viață potrivit, nu-și pot întemeia familii sănătoase, nu se pot afirma în viață, în unele cazuri, ajungând să consume droguri și alcool. Mai mult decât atât, atunci când femeia oferă toată dragostea copiilor, nu-și permite să-și manifeste dragostea față de soț, aceasta afectează viața lor intimă, iar din această cauză în organismul femeii se produc anumite procese fiziologice care contribuie la dezvoltarea bolilor.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

