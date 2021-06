Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Ce trebuie să cunoască credincioșii

Luna lui Cuptor este perioada în care îi cinstim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Împreună cu celelalte două posturi de peste an, acest Post este mai nou, spre deosebire de Postul Mare. La început era ținut numai în mănăstiri și abia mai târziu s-a extins şi în rândul credincioșilor.

Potrivit părintelui Anatol Gârbu, Postul Sfinților Apostoli este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Totodată, prin ținerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime. Iată de ce acesta se mai numea și Postul Cincizecimii.

"Pe parcursul acestui post, sâmbăta și duminica biserica face dezlegare la peşte. De asemenea, avem dezlegarea la peşte în zilele de marţi și joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare", a precizat Anatol Gârbu.

Potrivit părintelui, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată variabilă de la an la an. Durata lui variază de la 8 până la 42 de zile. Creștinii ortodocși sunt îndemnați să meargă la biserică cu inima și sufletul curat și să se roage de sănătate și iertarea păcatelor.

