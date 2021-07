"Slaveanskii Bazar 2021": Detalii din culisele celei de-a XXX-a ediții

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Gleb Lapitsky a oferit mai multe detalii privind organizarea concursului din acest an. Potrivit spuselor sale, în acest an concursul se va desfășura în condiții mai puțin obișnuite. Programul artistic va fi un pic mai restrâns, iar toate concertele se vor petrece doar în aer liber.

"Vom avea aproximativ 160 de spectacole în aer liber. Atmosfera este una nemaipomenit de frumoasă, cu multă lume bună, artiști, reprezentați din zeci de țări. Este o adevărată explozie de emoții și culori. Din păcate pandemia își lasă amprenta, și unii participanți, precum cei din Israel, nu pot ajunge la Festival pentru al doilea an consecutiv", a declarat pentru Sputnik Moldova Gleb Lapitsky.

În acest an, la Festivalul Internațional "Slaveanskii Bazar" vor participa reprezentanți din aproximativ 30 de țări. Festivalul se va desfășura până în data de 19 iulie. În aceste momente, jurnalistul Andrei Porubin, talentata interpretă Natalia Gordienko și naistul Constantin Moscovici sunt prezenți în cadrul grandiosului eveniment.

Anul trecut, țara noastră a fost reprezentată de inconfundabilul Vladimir Fotescu. Artistul a interpretat piesa "Путь к свету" din repertoriul bine cunoscutului Raimond Pauls, semnată de Ilia Reznic și piesa lui Joe Cocker - Now That The Magic Has Gone. Interpretul moldovean a fost apreciat cu note înalte de membrii juriului din Rusia (Oleg Gazmanov), Belaruși, Danemarca și Kazahstan. La categoria juniori țara noastră a fost reprezentată de către talentata Bogdana-Bianca Visterniceanu, căreia i-a revenit premiul III.

Marele Premiu al ediției 2020 i-a revenit belarusului Roman Boznev, reprezentanta Ucrainei, Elina Ivașcenco, a obținut Premiul I, iar letoniana Carolina Lânda – Premiul 2.

