Premierul Pavel Filip și-a lăudat echipa în fața deputaților. Vezi cu ce

Premierul Pavel Filip a menționat că Guvernul pe care-l conduce a stat departe de politică, astfel concentrându-se pe implementarea reformelor.

"Am reușit, în 2016, să îmbunătățim sistemul de asistență socială. Am realizat reforma în sistemul de pensionare. Reformele în Educație sunt sesizabile de cadrele didactice, cărora le-au fost majorate salariile. Am majorat cuantumul burselor de merit pentru rezultate excelente la învățătură. Am reușit să reducem cu 40% prețurile pentru unele medicamente. Am crescut cuantumul salariilor pentru cei care activează în domeniul medicinii cu 30%", a spus premierul Pavel Filip.

El a menționat că "ceea ce guvernul a realizat în 2016 înseamnă mai mult decât efortul unei echipe. Ceea ce s-a făcut în 2016 arată care este potențialul Moldovei ca țară".

"Eu sunt sigur că țara noastră poate progresa. Noi trebuie să facem reforme, să ne moderniză. Lucru pe care l-am început și îl vom continua", a declarat prim-ministrul Republicii Moldova.

