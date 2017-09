Mihai Rotaru, voluntar: Noi putem să ne construim viitorul acasă, în Moldova

Campania de informare privind organizarea Festivalului Voluntarilor 2017 a fost lansată. Ea are o dublă misiune. Pe lângă faptul că organizatorii festivalului se deplasează în localitățile rurale pentru a-i motiva pe voluntarii din sate să participe la festival, ei încearcă să-i învețe pe cetățenii de toate vârstele ce înseamnă voluntariatul și cum poți face bine comunității în care trăiești. Mihai Rotaru este un voluntar activ, fiind în prezent coordonator de voluntari în cadrul organizației neguvernamentale ”Serviciu pentru pace”. De asemenea, el face parte din echipa de organizare a Festivalului Voluntarilor 2017. Mihai Rotaru spune că în țară există regiuni unde se cunoaște foarte puțin despre ce înseamnă voluntariatul, însă pe parcurs, fiind informați, reușesc să crească la nivel local lideri în domeniu voluntariatului. Există însă o problemă — plecând la studii în Chișinău sau în alte orașe, acestora le este foarte greu să păstreze relația cu echipele de voluntari din sate, de aceea campaniile de informare trebuie organizate an de an.