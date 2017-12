Chirtoacă, suspectat că ar vrea să fugă din țara: Iată ce a făcut

Primarul suspendat al capitalei i-a solicitat instanței permisiunea de a părăsi țara, pentru a putea participa la funeraliile Regelui Mihai, motivând că are obligația morală să-l petreacă pe monarh pe ultimul drum

Pentru a-i convinge pe magistrați, Chirtoacă le-a prezentat și ordinul cu care a fost decorat de rege.

„Eu am o datorie creștină și umană față de Regele Mihai. Sunt singura persoană din Republica Moldova care a fost decorată. Astăzi am adus brevetul semnat de Regele Mihai I și chiar și decorația în original, ca să nu creadă cineva că spun minciuni", a declarat Dorin Chirtoacă.

Dovezile nu i-au înduplecat însă pe procurori, care spun că Chirtoacă ar putea să nu mai revină în țară.

”Noi considerăm că este un risc permiterea inculpatului să părăsească țara, deoarece deține și cetățenia României și ar putea să nu se mai întoarcă", a declarat procurorul pe caz Dumitru Robu.

Lucru negat cu vehemență de Dorin Chirtoacă.

”Să mă prăbușesc aici, cu tot cu această clădire, dacă am de gând să plec din Republica Moldova și să nu mă întorc. Eu am de gând să fiu aici, să ascult toate sentințele în toate instanțele, fiindcă la mijloc este munca mea, viața mea, demnitatea mea. Eu am o datorie creștină și umană față de Rege, care îmi pare rău că a murit în nedreptate. România nu i-a întors titlul de șef al statului, va regreta. E o situație penibilă la ei", a mai spus Dorin Chirtoacă.

Chirtoacă afirmă că nu renunță, iar pe 12 decembrie, când urmează să-i fie examinată cererea, va aduce documente suplimentare pentru a-i fi permisă ieșirea din țară.

Cert este că joi, 7 decembrie, magistrații au prelungit cu încă 30 de zile termenul de aflare a lui Dorin Chirtoacă sub control judiciar.

Amintim că Dorin Chirtoacă a fost reținut pe 25 mai în dosarul parcărilor cu plată. Peste două zile, edilul a fost plasat în arest la domiciliu, unde s-a aflat aproape șase luni. Pe 10 noiembrie, magistrații Judecătoriei municipiului Chișinău, sediul Buiucani, au decis plasarea lui Chirtoacă sub control judiciar.

Edilul este învinuit de corupere pasivă, acceptarea și primirea, prin mijlocitor, a bunurilor ce nu i se cuvin pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni. Dorin Chirtoacă pledează nevinovat.