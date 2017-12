Număr record de cereri pentru subvenții în agricultură

Cei 2700 de agricultori care au rămas fără subvenții în acest an vor avea prioritate în 2018, când în Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și a Mediului Rural vor fi vărsate 900 de milioane de lei.

În 2017, dintre cei 7800 de solicitanți de subvenții în agricultură, 5100 de agricultori și-au primit banii. O premieră pentru Republica Moldova, spune directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Nicolae Ciubuc.

Și suma alocată pentru susținerea producătorilor agricoli nu a mai avut precedent — 900 de milioane de lei au fost destinați în 2017 subvenționării afacerilor din agricultură, cu 200 de milioane de lei mai mult comparativ cu 2016.

„Pentru anul 2017, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural a fost de 900 de milioane de lei. O sumă fără precedent. Ceea ce a determinat și un număr record de cereri. Din păcate, am avut povara de a stinge datoriile din anii precedenți. Cunoașteți că, chiar de la începutul acestui an, ne-am concentrat pe datoriile din anii precedenți, care s-au estimate la 340 de milioane de lei, altele 31 de milioane au constituit contribuția statului în Fondul Viei și a Vinului, conform legii, iar 11 milioane — pentru cheltuielile de administrare. Efectiv, pentru finanțare, în acest an au fost disponibile 520 de milioane de lei", a declarant șeful AIPA, Nicolae Ciubuc.

