Ce spune Pavel Filip despre remanierile guvernamentale anunțate

Premierul Pavel Filip susține că, odată remaniat, Guvernul va fi unul tehnocrat, respectiv, anul 2018, care va fi unul electoral, nu va afecta activitatea Executivului de la Chișinău.

„Anul 2018 va fi un an greu, deoarece va fi un an electoral. Anume aceste remanieri și această mișcare care a fost anunțată astăzi vor da posibilitate Guvernului să-și continue activitatea absolut instituțional, fără a fi implicat în acest proces electoral. Pentru acest lucru nu pot să nu mulțumesc clasei politice", a declarat Pavel Filip.

Totodată, premierul a ținut să le mulțumească miniștrilor care nu se vor mai regăsi în noua componență a Executivului.

„Nu pot să nu le mulțumesc colegilor cu care am muncit în acest Guvern. De la bun început am preluat guvernarea într-o adevărată criză, iar noi am reușit să stabilizăm situația, în primul rând, economică, după care și situația politică", a adăugat Pavel Filip.

Amintim că Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunţat astăzi iniţierea remanierilor în Guvernul de la Chişinău. Potrivit democratului, șapte membri ai Cabinetului de Miniștri vor pleca din funcție, iar fotoliile acestora vor fi ocupate de profesioniști tehnocrați.