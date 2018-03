Atenție! Noi etichete pentru produsele alimentare

O lege în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial, dar unele prevederi vor aplicate începând cu anul 2019. Legea privind informarea consumatorului va conține o serie de cerinţe stricte față de conţinutul etichetelor. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni realizate în studioul radio Sputnik Moldova de către Șeful de direcție in cadrul ANSA, Sergiu Sîrghi. Potrivit lui, și etichetele pentru produsele lactate vor conține informații despre cantitatea ingredientelor, data-limită de consum sau data fabricării şi termenul de valabilitate. Pe lângă asta, vor trebui să fie indicate condiţiile de păstrare, dar şi declaraţia nutriţională, ce va conţine valoarea energetică a produsului. Totodată, pe fiecare etichetă vor fi trecute ingredientele care pot provoca alergii. Documentul va intra în vigoare într-un an, când Guvernul va elabora şi adopta actele necesare pentru implementarea legii.