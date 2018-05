Dezvăluiri: Deputatul Sergiu Sîrbu, despre diminuarea pragului electoral

Deputatul Sergiu Sîrbu afirmă că Acest aspect ține de specificul fiecărui stat în parte.

Am considerat oportună păstrarea pragului de 6 la sută pentru a nu admite fărămițarea eșichierului politic, care ulterior poate duce la crize politice. Cred că nu am limitat pluripartidismul de opinii, chiar și cu acest prag am avut 5 sau 6 partide care au acces in Legislativ, a mai spus deputatul Sergiu Sîrbu.

Experții în materie electorală spun că pragul electoral actual de 6% pentru partidele politice este cel mai înalt din istoria Republicii Moldova, în timp ce media europeană este de 4%. Însă sunt şi abateri. În Turcia pragul este de 11%. Sunt însă şi state care nu au deloc prag electoral cum ar fi Olanda. În Israel pragul electoral este de 1 la sută.