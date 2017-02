Scăderea numărului populației este o problemă specifică nu doar Republicii Moldova. Majoritatea țărilor dezvoltate se confruntă cu această problemă. Studiile efectuate la nivel mondial arată că în următorii 10-20 de ani marile economii ale lumii ar putea să se confrunte cu un deficit enorm al forței de muncă. Spre exemplu, Germania ar putea înregistra în 2030 un deficit de 20% din forța de muncă. Demograful Valeriu Sainsus a explicat într-un interviu acordat studioului de radio Sputnik Moldova cum necesitatea de forță de muncă la nivel mondial va influența țara noastră.

"Republica Moldova are forță de muncă, dar aceasta devine din an în an tot mai ineficientă sub aspectul productivității și este tot mai scumpă. Migrația de muncă este un fenomen care vine ca răspuns la faptul că țara nu are grijă de cetățenii ei. Putem intui că odată ce marile economii vor avea nevoie de forță de muncă, moldovenii ar putea pleca în număr mai mare la muncă peste hotare", susține demograful.

Valeriu Sainsus a menționat că "Moldova este epuizată din punctul de vedere al forței de muncă și că exista posibilitatea ca, în țara noastră, marile corporații să continue să vină cu tot cu forța lor de muncă calificată pe care deocamdată nu o găsesc în Republica Moldova."

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>