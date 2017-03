Producător: știrile negative sunt un pericol pentru societate

Acum trăim în era tehnologiilor informaționale când suntem permanent conectați la informațiile care apar și sunt difuzate și nu ne putem izola.

În mod normal, oamenii ar trebui să fie la curent cu toate evenimentele care au loc, însă, din păcate, știrile despre săvârșirea unei crime, de exemplu, pot servi drept model pentru unele persoane care ar putea să repete aceste erori fatale. Astfel, mass-media trebuie să fie surse care informează fără ca să ne afecteze psihologic, pe noi, maturii, dar, în special, pe copii noștri. Trebuie să difuzeze mai multor știri pozitive.

"Volumul mare de știri negative prezente în media te stresează fără ca să-ți dai seama, te ține într-o stare permanentă de stres ", a declarat, într-un interviu pentru Sputnik Moldova, producătoarea de film Valentina Isuphodjaev.

Totodată, ea a declarat că în țările europene volumul știrilor negative este mai mic, un exemplu relevant fiind țara vecină, România.

"La un moment dat mi-am dat seama că pot să-i permit fetiței mele să vină singură de la școală luând în considerație că Bucureștiul este un oraș destul de mare. Am început să înțeleg de ce am devenit atât de liniștită în acest sens, deși eu mă consider o mama destul de panicată, deoarece tot timpul cât am trăit acolo am auzit foarte rar la știri că s-ar fi întâmplat undeva ceva rău cu vreun pieton care nu a traversat regulamentar strada. Când am venit acasă, am văzut ca la noi lucrurile stau altfel, din păcate", a mai spus Valentina Isuphodjaev.

Autor: Radu Hatmanu

