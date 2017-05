Detalii despre cel mai grandios eveniment sportiv al anului - Olimpic Fest 2017

Numărul de burse de studii oferite de către Guvernul României pentru candidații din Republica Moldova ar putea fi în acest an de două ori mai mic decât în anul precedent. Dacă anul trecut țara vecină a oferit Moldovei 5500 de burse pentru studenți și elevi, în acest an România ne-ar putea oferi doar puțin peste două mii de burse.

53