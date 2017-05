Profesor de la București, despre reducerea numărului de burse pentru moldoveni

Contactat telefonic, fostul deputat roman, profesorul universitar Anghel Stanciu a declarant că nu cunoaște motivul exact care a dus la o astfel de discuție și eventuală decizie negativă pentru tinerii moldoveni. Însă, spune el, în perioada în care deținea funcția de președinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Ambasada Republicii Moldova la București sugera că, dacă studenții, elevii vor merge la studii în România, asta ar duce la o anumită depopularea a elitei intelectuale din Republica Moldova. Și anume, mulți dintre ei preferă să rămână în România după terminarea studiilor.

"Am combătut aceste idei la vremea respectivă consider și astăzi că ele nu au un suport real deoarece există exemple destul de numeroase în care absolvenții universităților din România au ocupat funcții înalte de conducere. Cred că acest schimb instituțional, cultural trebuie stimulat. Consider că dacă se va reduce numărul de burse pentru studenții moldoveni, va fi o greșeală", spune profesorul universitar Anghel Stanciu.

Totodată, profesorul susține că studenții moldoveni mereu au fost fruntași la învățătură.

"Eu sunt cadru didactic la Facultatea de Construcții și pot să spun că studenții pe care i-am avut din Republica Moldova mereu s-au situat pe primul loc, prin sârguința de care au dat dovadă", a declarat profesorul universitar Anghel Stanciu.

Întrebat dacă nu cumva autoritățile de la București doresc să economisească bani din contul reducerii numărului de burse pentru studenții basarabeni la niversitățile de peste Prut, profesorul a spus următorul lucru: "Ar fi o mare greșeală dacă Guvernul României sau cineva din Minister să aibă o astfel de gândire, că face economie prin limitarea numărului de locuri în școli și universități. Aici lucrurile au alte conotații decât cele economice, respectiv depopularea elitei intelectuale", mai spune fostul deputat.

Autor: Tatiana Cebotari

