Ion Dron: Alexandru Tănase va tinde spre o funcție în Guvernul Filip

Președintele Centrului de Inițiative si Monitorizare a Autorităților Publice, avocatul Ion Dron, a participat la un dialog în studioul Sputnik Moldova, unde a fost întrebat dacă Alexandru Tănase ar dori să facă carieră politică și dacă ar putea candida pentru funcția de primar al Capitalei. Corespondentul Sputnik l-a întrebat pe Dron dacă Tănase ar face față funcției de primar al Capitalei.

"Cu certitudine Curtea Constituțională a pierdut foarte mult prin plecarea lui Alexandru Tănase. Este un om care are abilități, are viziune, ceea ce nu au multe persoane publice din țară. Mai degrabă Alexandru Tănase va tinde spre o funcție în Guvernul Republicii Moldova și are toate capacitățile pentru a face față", spune Ion Dron.

Întrebat cum apreciază activitatea actualului primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, Ion Dron a menționat că cea mai mare parte a vinei pentru dezastrul din Chișinău o poartă cei care l-au votat pe acesta, nu primarul sau acoliții lui.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>