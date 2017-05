Cartea ”Frații Karamazov” de Dostoievski, povestită de regizorul Dumitru Grosei

"Frații Karamazov” de Dostoievski este cartea pe care am citit-o de mai multe ori. Prima dată am citit-o în adolescență, pe la vârsta de 17 ani, apoi ceva mai târziu. Iar când am citit-o ultima data mă aflam îtr-o perioadă de asceză creștină când timp de 10 ani am făcut mai multe experimente ascetice, ținând post și rugându-mă. Anume în această perioadă am recitit ”Frații Karamazov” și am văzut că acolo erau niște lucruri foarte interesante și mi-am dat sama că la multă lume care se crede inteligentă, deșteaptă, le scapă dimensiunea teologică și spirituală", a spus regizorul.

