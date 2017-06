Ce vor femeile?

Răspunsul la această întrebare care pare să fie foarte simplu și îl aflam de la medicul sexolog Adrian Sadovnic, care ne îndeamnă, într-un interviu realizat în studioul Sputnik Moldova, să comunicăm mai mut cu aleșii inimilor noastre și să face mai des compromisuri, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții.

"Acolo unde este un cuplu nu există "nu", chiar dacă există zile când unul din parteneri nu vrea sau cumva nu are plăcerea să se manifeste. Nu este atât de important ce spunem, este foarte important cum spunem și ce oferim în loc fiindcă nu poți refuza o femeie. Trebuie să-i propui măcar o primblare de mână pe alee deoarece femeia are nevoie de atenție. După cum mai spuneam, pentru a face sex, bărbatul are nevoie de un loc, iar femeia — de un motiv", a spus Sadovnic.

Autor: Radu Hatmanu

