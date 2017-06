Un bunic și trei nepoți au rămas fără casă după ce focul le-a mistuit totul

Bunicul, trei nepoți și mama lor se adăposteau în căsuța care a ajuns acum aproape numai scrum. Toți trăiau doar din pensia mizeră a bunicului, dar parcă aceste greutăți ar fi fost puține, o altă năpastă i-a lovit, rămânând și fără acoperiș deasupra capului.

Într-un interviu acordat studioului de radio Sputnik Moldova, Svetlana Sainsus de la Fundația de caritate "Sfântul Gheorghe", care a hotărât să-i ajute să-și reconstruiască locuința, ne-a dat mai multe detalii despre tragedia acestor oameni.

"Potrivit informației oferite de pompieri, cauza incendiului ar fi fost un scurt circuit de la frigider. În doar în câteva ore, focul a mistuit totul în casă. Am fost și am discutat cu ei, le-am promis că voi face tot posibilul ca într-o săptămână să colectăm 60.000 de lei pentru a cumpăra materiale de construcție. Mă bucur să realizez că am colectat această sumă în mai puțin de o zi. Abia aștept să vină ziua de mâine, să mă duc să le dau vestea" a spus Svetlana Sainsus.

Ea susține că oamenii o contactează continuu, unii vor să doneze hăinuțe, alții electrocasnice. Cei care vor să dea o mână de ajutor o pot face accesând caritate.md

