Victor Chironda, un activist civic incomod pentru funcționarii corupți

Despre schema frauduloasă de amenajarea a parcărilor cu plată în Chișinău, a pistelor pentru bicicliști sau organizarea defectuoasă a transportului public s-a discutat și s-a scris mult în presă. La fel cum s-a scris și vorbit despre nivelul înalt al corupției în rândul funcționarilor publici. Declarații dure la aceste subiecte a făcut și activistul civic Victor Chironda, cel care împreună cu alți colegi din societatea civilă au încercat să înregistreze primul grup de inițiativă care să colecteze semnături pentru organizare referendumul de demitere a primarului de Chișinău Dorin Chirtoacă. Revenit de la studii de peste hotare, Victor Chironda a acceptat invitația studioului Sputnik Moldova.

Legătura dintre scandalul parcărilor cu plată și curajul lui de a spune lucrurilor pe nume

Puțini cunosc că scandalul parcărilor cu plată din Chișinău, pentru care acum mulți dintre funcționarii de la Primăria Capitalei sunt târâți prin judecată, a pornit atunci când Victor Chironda, împreună cu un alt activist civic, Andrian Filat, au ieșit în fața presei și au declarat că la mijloc este o schemă frauduloasă.

Într-o emisiune moderată de Jurnalista Cristina Bumbu-Dănuță, el susține că, după aproape doi ani, ancheta a confirmat declarațiile făcute de ei.

"Am fost primii care am ieși în fața presei și a societății cu declarații referitoare la schema parcărilor cu plată. Atunci, în 2015, eu și colegul mei Andrian Filat am spus exact ceea ce este scos la iveală acum în timpul anchetei. Noi încă atunci am spus că este o schemă, că este în defavoarea orașului, că amenajarea parcărilor este prost făcută, că sunt amenajate din contul trotuarelor" spune Victor Chironda

Reținerea funcționarilor publici implicați în această schemă frauduloasă nu-l bucură deloc.

"Mă întristează faptul că am avut dreptate, aș fi fost bucuros să nu se confirme cele spuse de noi în 2015. Tot ce am declarat eu și colegii mei din societatea civilă se adeverește. S-a adeverit schema parcărilor cu plată, faptul că unii funcționari publicii se ocupă cu altceva decât cu îmbunătățirea situației din oraș. Asta este trist. Mă întristează faptul că noi atâția ani am avut acești oameni în administrație și ei niciodată nu au ținut cont de părerile cetățenilor" a adăugat Chironda.

Experiența pe care a acumulat-o peste hotare, faptul că a văzut și a analizat modul în care sunt planificare și amenajate orașele europene, l-au adus în fața unei alegeri: să rămână în țară și să implementeze cele învățate sau să plece cât mai departe de Moldova și de dezordinea din țară.

"Nu poți face bine cu forța. Dacă funcționarii de la primărie nu sunt deschiși pentru dezvoltarea proiectelor de dezvoltare urbană nu poți să te implici. Este adevărat că având pârghii administrative, adică având o funcție în cadrul Primăriei ar fi mai ușor " spune Victor Chironda.

Victor Chironda: Reamenajarea străzilor în Chișinău — un proiect de spălare a banilor.

"Eu rămân la opinia mea că aceste proiecte de reamenajare a străzilor din Chișinău este o nouă mașinărie de spălare de bani. Nicio îmbunătățire a infrastructurii nu are loc. Da, este o renovare. Însă o renovare fără o îmbunătățire a infrastructurii este un nonsens deoarece aceste străzi au fost proiectate foarte demult, când erau alte principii de organizare și dezvoltare urbană. Acest proiect a fost o oportunitate bună pentru a-i da o nouă viață bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Este trist”, spune Victor Chironda.

