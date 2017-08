Doza de sinceritate cu avocatul Viorel Savva: Juriștii buni, săraci nu-s

Cine este omul și avocatul Viorel Savva, aflați din interviul realizat de jurnalista Cristina Bumbu-Dănuță.

- De ce ați ales să deveniți avocat?

— Am știut încă din gimnaziu că vreau să devin avocat și după zece ani de avocatură nu regret că am făcut această alegere. Îmi place libertatea la nebunie și nu am acceptat nici pentru o clipă să mă supun cuiva. Celelalte profesii conexe din domeniul juridic presupun o ierarhie, o subordine, executare, iar avocatura nu. Îmi place ceea ce fac, asta îmi oferă satisfacție.

- Oricine poate deveni avocat sau sunt necesare anumite calități individuale?

— Aceasta e marea dilemă a avocaților, ei pledează în numele altor persoane, care nu sunt întotdeauna cei mai corecți și cinstiți oameni. De aceea trebuie să fii carismatic, să știi să te descurci.

- Avocații buni câștigă bine. Atunci când ați ales acest drum, v-a motivat și venitul promițător?

— Nu pot să zic că nu m-a interesat și un salariu bun. Dar trebuie să menționez că atât eu, cât și colegii mei din cadrul biroului de avocați pe care am onoarea să-l conduc am muncit de multe ori și gratis. Spre exemplu, noi reprezentăm în instanță Școala de box din Grimăncăuți, o instituție care a adus țării medalii olimpice, a trimis în lume campioni la box. Pentru aceste servicii noi nu am luat niciun bănuț.

- Studiile la Drept sunt destul de costisitoare. Cum s-a descurcat studentul Viorel Savva?

— Inițial am optat pentru un loc la buget, dar nu am reușit. Îmi amintesc că pe atunci taxa prevăzută de contractul de studii era șapte mii de lei. Mama mea nu văzuse până atunci atâția bani, dar și o bună perioadă după. De aceea am înțeles că trebuie să mă descurc sigur. Am mers la rectorul USM de atunci, domnul Gheorghe Rusnac, cu care am negociat să achit taxa în rate. Astfel, ziua învățam, iar noaptea aduceam carne din localitățile din nordul țării la Piața Centrală din Chișinău. Era o mică afacere. Așa, cu multă determinare, voință și muncă am reușit să devin avocat. Mi-am dat seama că visele devin realitate, uneori calea pe care o parcurgi până la realizarea visului este mai captivantă decât obiectivul propriu-zis

- Mai este loc în Republica Moldova pentru juriști? Au locuri de muncă?

— Actualul decan al Facultății de Drept de la USM, Sergiu Băieșu, care mi-a fost dascăl, avea o expresie: "Juriștii buni, săraci nu-s". Are perfectă dreptate. Există mulți juriști care nu sunt satisfăcuți de veniturile pe care le au, dar nu sunt săraci, nu mor de foame. Aceasta este justiția, este o armă pe care dacă o mânuiești eficient îți aduce de toate, și dureri de cap, și satisfacție, și nefericire, uneori chiar poți ajunge la pușcărie.

-Cum se întâmplă așa că un jurist bun poate ajunge să facă pușcărie?

— Nimeni dintre noi, indiferent cu ce se ocupă în această viață, nu are garanția că nu va ajunge pe banca acuzaților. Cu atât mai mult juriștii care activează într-un mediu foarte delicat, cu multe provocări și riscuri. Avocații sunt supuși acestor riscuri în mod special. Ei se află în prima linie împotriva procurorilor, ofițerilor de urmărire penală și chiar a propriilor clienți.

- Cine au fost oamenii care v-au susținut la începutul carierei dumneavoastră?

— În 2005, atunci când trebuia să fac practica de stat, am ales să merg la Procuratura Anticorupție, acolo m-am descurcat foarte bine, chiar mi s-a propus să rămân să muncesc în cadrul acestei instituții, dar eu le-am spus că vreau să devin avocat, nimic altceva. Astfel, s-a întâmplat că la o emisiune televizată l-am văzut pe domnul Alexandru Tănase, avocat, fost președinte al Curții Constituționale. I-am căutat informațiile de contact, am luat CV-ul în dinți și m-am dus. În cadrul primei discuții i-am spus că vreau să fac stagiul la dumnealui. A acceptat și cred că a fost un noroc că l-am cunoscut, Alexandru Tănase este, dacă pot spune așa, tatăl meu în avocatură.

- Ce părere aveți despre studenții care nu prea merg la ore și cred că mita soluționează orice problemă. Ajung ei specialiști buni? Avocați buni?

— Cunosc studenți care au învățat extraordinar de bine la facultate, dar au ajuns avocați mediocri. De asemenea, cunosc și dintre cei care nu prea au trecut pe la universitate, dar acum se descurcă destul de bine.

- Cât câștigă un avocat bun? Îi ajung banii pentru un trai decent în Republica Moldova?

— Oamenii câștigă atât cât merită, asta se referă și la avocați. Mult sau puțin, totul poate fi comparat cu poftele și dorințele pe care le are. Eu cred că avocații din Republica Moldova câștigă bine. Eu nu am de ce să mă plâng. Această profesie mi-a oferit tot ce mi-am dorit.

- Cât de mult cresc tarifele pentru serviciile unui avocat după ce aceștia au reprezentat în instanță o persoană cunoscută publicului larg?

— Este adevărat că lumea avocaturii e o lume a imaginii, a publicității și a marketingului. În momentul în care reprezinți un om renumit, devii cunoscut și tu ca avocat. Acesta este beneficiul. Poate veni ziua în care ai putea să-ți selectezi clienții, să crești onorariile pe care le percepi de la clienți.

- Dumneavoastră sunteți la etapa când vă selectați clienții?

— Eu încă mă las selectat de clienți.

- Vă mulțumesc.