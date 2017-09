Interviu exclusiv cu Artur Corcodel, unicul moldovean aflat în listele Avid Pro

Artur Corcodel este unicul moldovean aflat în listele Avid Pro. Pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, explicăm: În aceste liste se regăsesc cei mai buni specialiști în ingineria sunetului din întreaga lume.

Tânărul a revenit recent din Marea Britanie, acolo unde a făcut timp de un an studii în domeniul ingineriei sunetului. Artur Corcodel ne-a spus mai multe in cadrul unui interviu realizat în studioul Sputnik Moldova. Aflați din interviul audio atașat materialului de ce tânărul vrea să rămână în Republica Moldova, ce planuri mari de viitor are și câte sacrificii trebuie să faci pentru a obține studii de calitate peste hotarele țării.