Medicii sunt alertați. Mai mulți copii suspectați de rujeolă

Numărul cazurilor de rujeolă în țara noastră ar putea crește în acest an, în condițiile epidemiei din țările din vecinătate. De această părere sunt autoritățile din domeniul sănătății publice, care sunt îngrijorare din cauza ratei joase de vaccinare împotriva virusului rujeolic. Despre riscul răspândirii epidemiei de rujeolă în Republica Moldova a discutat jurnalista Maria Dimineț cu șefa de secție din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică Laura Țurcan și medicul de familie Ina Luca.

Rata de imunizare în Republica Moldova împotriva rujeolei descrește și constituie în prezent 88,9 la sută. Epidemia de rujeolă de pe continentul european, inclusiv din Ucraina și România, reprezintă o amenințare pentru copiii nevaccinați din țară noastră.

"Riscul răspândirii rujeolei există permanent în țara noastră. Adulții pleacă des peste hotare, deseori cu copii mici, nevaccinați. Riscăm să importăm mai multe cazuri de rujeolă din România și Ucraina. Recomandăm părinților să-și vaccineze copiii dacă planifică să migreze. Vaccinarea este singura măsură eficientă de protecție împotriva virusului rujeolei și împotriva complicațiilor provocate de infecție", a explicat Laura Țurcan.

Complicațiile provocate de rujeolă pot fi letale pentru un copil, gravidă sau bătrân, afirmă Ina Luca. Medicul consideră că părinții pun în pericol viața copiilor, atunci când refuză să-i vaccineze.

"Vaccinul împotriva rujeolei nu provoacă alte maladii, așa cum se vehiculează. Dacă minorul este sănătos, nu are febră, nu se simte rău, nu are alte maladii concomitente grave, atunci vaccinul nu poate dăuna. Dacă minorul are o problemă de sănătate, atunci imunizarea este amânată pentru o perioadă", a precizat medicul Ina Luca.

Medicii au precizat că vaccinul împotriva rujeolei provoacă rareori reacții adverse. Acestea se manifestă prin febră ușoară și inflamația glandelor salivare, simptome care durează câteva zile și nu sunt periculoase pentru sănătate.

Autor: Maria Dimineț