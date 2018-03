Despre "Balenele luminii" - nuvele șocante ce scot în lumină păcatul omenesc

Cristina Costov a povestit în cadrul unei emisiuni realizate în studioul radio Sputnik Moldova despre volumul de nuvele "Balenele luminii", care conține 13 povestiri alese, ce au un colorit și o încărcătură emoțională puternică, iar fiecare personaj este extrem de interesant, deosebită în felul ei.

"Inițial, am vrut să intitulez cartea "Păcatul", însă denumirea mi-a părut prea sobră, căci omul se teme de păcat. Însă conținutul fiecărei nuvele o să vă aducă anume la acest gând, la păcatele omenirii. N-am vrut să punctez cu degetul viciile oamenilor, am găsit o soluție pentru fiecare personaj, o ieșire din orice încurcătură, o rezolvare și chiar o purificare, precum am făcut-o și în celelalte volume. Fiecare nuvelă este stratificată și are câteva nivele de percepere, în dependență de omul care le va lectura. Deoarece s-a speculat prea mult la subiectul "răutăcioaselor" balene albastre, am decis că acest titlu va fi unul potrivit, fiindcă conține în esență multe nuanțe ce țin de credințelor interne, afirmațiile, fricile și puterii duhului, respectiv "Balenele luminii" este contradictoriul jocului morții "Balenele albastre" " spune autoarea cărții.

Scriitoarea își propune să organizeze o lansare-expoziție a acestei cărți, în așa mod să promoveze atât cititul, cât și arta frumosului și cultura în general.

"Cartea poate fi citită de oricine, însă am dedicat-o preadolescenților și adolescenților cărora nu le place să învețe din exemplele altora. De aceea provoc copiii să citească nuvelele și să transpună ceea ce au simțit printr-un desen. Sunt foarte curioasă cum se vizualizează povestirile prin prisma imaginației adolescenților. Picturile vor fi expuse la lansare, unde vor fi văzute și admirate de toată lumea" a relatat Cristina Costov.

Mai multe detalii despre nuvelele din cartea "Balenele luminii" aflați în interviul acordat studioului radio Sputnik Moldova.

Autor: Valeria Fortuna